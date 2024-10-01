اليوم، جامعة الأزهر تبدأ إجراءات تسكين الطلاب القدامى في المدن الجامعية

تبدأ جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء تسكين الطلاب القدامي في المدينة الجامعية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

وصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

نتيجة التسكين بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ اليوم الثلاثاء