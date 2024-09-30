صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بمستشفى دمياط العام وذلك بعد توريده من خلال وزارة الصحة والسكان.

جهاز رسم القلب إضافة لمستشفى دمياط العام

ويستخدم جهاز فحص رسم القلب بالمجهود في تشخيص قصور الشرايين التاجية وتحديد اضطراب ضربات القلب المرتبطة بالمجهود.

ومن الجدير بالذكر ان هذا الجهاز هو الوحيد من نوعه بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة والذي تقدر قيمته بما يقارب ١.٥ مليون.

وكيل وزارة الصحة: المديرية حريصة على توفير جميع الخدمات والفحوصات الطبية بالمستشفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على توفير جميع الخدمات والفحوصات الطبية بالمستشفيات التابعة لها.

وتقدم بالشكر والتقدير لمستشفى دمياط العام بقيادة الدكتور محمد اللبان وكذلك للدكتور شريف أبو طالب استشاري أمراض القلب متمنيًا لهم دوام التوفيق لخدمة المرضى.

تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود، فيتو



مستشفى دمياط العام تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات (AMR)

كما هنأ الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط إدارة "مستشفى دمياط العام" بقيادة الدكتور محمد اللبان والفريق المعاون له وذلك لحصول المستشفى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات (AMR).