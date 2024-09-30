الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدوي يصدر حركة تنقلات بالشؤون المالية بعدد من شركات البترول

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
ads

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لمسؤولي الشؤون المالية في عدد من شركات قطاع البترول وذلك في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وحرصها على الاستثمار في الثروة البشرية، واستكمالًا لجهود تحديث قطاع البترول المصري بما يتماشى مع إستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وتسعى الوزارة لضمان استمرارية تطوير مختلف أنشطة القطاع وخاصة في مجال الموارد البشرية، الذي يعد عنصرًا أساسيًّا ومحفزًا للتنمية الشاملة والمستدامة وشملت الحركة تعيين المحاسب أحمد محمد حسين صيام مساعدًا لنائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتمويل والعمليات المصرفية والبحوث الاقتصادية بالشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول 
كما تم تعيين المحاسب حامد عبد الرؤوف حامد عزام  مشرفًا على الإدارة العامة للشؤون المالية بشركة خدمات البترول البحرية علي أن يعمل بالقرار ابتداءً من 19 / 11/ 2024.

كما شملت تعيين المحاسب ياسر محمود محمود فؤاد مديرًا عامًّا للشؤون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الإسكندرية للبترول وتعيين المحاسب كامل الدسوقي عبد اللطيف مديرًا للشؤون المالية بمستشفى البترول بالإسكندرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استراتيجية مصر اسكندرية للبترول الهيئة العامة للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تحديث قطاع البترول خدمات البترول البحرية

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

القبض علي موظف ببنك شهير في الدقي ما السبب؟

أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة

بزيادة تصل 2.5 جنيه، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

محمد شبانة يعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

المزيد
الجريدة الرسمية