بدوي يصدر حركة تنقلات بالشؤون المالية بعدد من شركات البترول

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لمسؤولي الشؤون المالية في عدد من شركات قطاع البترول وذلك في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وحرصها على الاستثمار في الثروة البشرية، واستكمالًا لجهود تحديث قطاع البترول المصري بما يتماشى مع إستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وتسعى الوزارة لضمان استمرارية تطوير مختلف أنشطة القطاع وخاصة في مجال الموارد البشرية، الذي يعد عنصرًا أساسيًّا ومحفزًا للتنمية الشاملة والمستدامة وشملت الحركة تعيين المحاسب أحمد محمد حسين صيام مساعدًا لنائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتمويل والعمليات المصرفية والبحوث الاقتصادية بالشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول

كما تم تعيين المحاسب حامد عبد الرؤوف حامد عزام مشرفًا على الإدارة العامة للشؤون المالية بشركة خدمات البترول البحرية علي أن يعمل بالقرار ابتداءً من 19 / 11/ 2024.

كما شملت تعيين المحاسب ياسر محمود محمود فؤاد مديرًا عامًّا للشؤون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة الإسكندرية للبترول وتعيين المحاسب كامل الدسوقي عبد اللطيف مديرًا للشؤون المالية بمستشفى البترول بالإسكندرية.