مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء

قرر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مد فترة تسجيل الطلبة الوافدين المستجدين حتى مساء يوم الأربعاء القادم الموافق ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤م، ذلك من خلال منصة الطلبة الوافدين بجامعة الأزهر من خلال هذا الرابط

المدن الجامعية بجامعة الأزهر جاهزة لاستقبال الطلاب بالقاهرة والأقاليم

ومن جانبه صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من غدًا الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم.