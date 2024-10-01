الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

3 وزارات تطلق حملة وطنية لوقف حرق قش الأرز وتحويله إلى ثروة

حملة مكافحة حرق قش
حملة مكافحة حرق قش الأرز، فيتو

 أطلقت وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى وقف حرق قش الأرز، تلك الممارسة الضارة التي تؤدي إلى انتشار السحابة السوداء وتلوث الهواء، وتؤثر سلبًا في صحة الإنسان والبيئة.

وتدعو الحملة المزارعين إلى الانضمام إليها والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال التوقف عن حرق قش الأرز وتسليمه إلى أقرب متعهد في القرية لإعادة تدويره وتحويله إلى منتجات مفيدة مثل السماد العضوي الذي يغذي التربة ويحسن المحاصيل، وأعلاف الحيوانات التي تساهم في زيادة الإنتاج الحيواني.

كما تشجع الحملة على استثمار قش الأرز في صناعات أخرى مثل صناعة الورق والأخشاب، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أهمية الحملة على الصحة العامة والبيئة

وتساهم الحملة في تقليل انتشار الأمراض التنفسية والأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، والحد من التلوث الهوائي وتدهور الأراضي، وتحويل النفايات إلى ثروة من خلال إعادة التدوير والاستثمار، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

ودعت الوزارات المعنية جميع المزارعين والمواطنين إلى الانضمام في هذه الحملة الوطنية، والعمل معًا من أجل تحقيق أهدافها النبيلة، لنجعل من مصر بلدًا أكثر خضرة ونظافة، ولنحافظ على صحتنا وصحة أطفالنا.

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