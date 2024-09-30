محافظ البحيرة تتابع السيطرة على حريق بمخلفات زراعية بدمنهور (صور)
شهد محور دمنهور منذ قليل حريقًا هائلًا شب في كميات كبيرة من مخلفات الهيش والبوص على طريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية منشأة الخزان.
وعلى الفور، توجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى موقع الحادث، برفقة كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي دومه رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، وأعضاء محور دمنهور.
وقد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية من جانب المحافظ للتأكيد على أهمية سرعة التعامل مع مثل هذه الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، كما وجهت المحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
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