الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد حشيش: كولر قادر علي مواصلة الإنجازات بالأهلي

محمد حشيش
محمد حشيش

أكد الكابتن محمد حشيش نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الثقة الزائدة وراء خسارة الأهلي  في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

 

وواصل حشيش في تصريحاته أن النادي الأهلي مطالب بغلق صفحة مباراة السوبر الأفريقي ، والتركيز في البطولات المقبلة، وأقربها السوبر المصري ثم بطولة كأس القارات للأندية أمام العين.

 

وشدد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للأحمر بقيادة مارسيل كولر حقق العديد من النجاحات مع القلعة الحمراء، وقادر علي مواصلة الانجازات في ظل الدعم الكبير للكرة تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

 

وأتم بأن المباريات المقبلة للنادي الأهلي تحتاج لدعم الجماهير في ظل المنافسة علي بطولتين في فترة وجيزة مشددا أن مواجهة الأهلي والعين الاماراتي في كأس القارات للأندية ستكون مباراة هامة للقلعة الحمراء والفريق قادر علي الفوز بها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد حشيش الزمالك الأهلي مباراة السوبر الافريقي كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

نجم الأهلي يزين غلاف كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

أثار أزمة، رئيس جمعية الكومبارس ينشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود ويتراجع عنه

جورج قرداحي يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

أكاديمي أمريكي يكشف كارثة بسد النهضة بعد الزلزال الرابع في إثيوبيا (فيديو)

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

القبض على عامل صور طالبة جامعية بدورة المياه في أكتوبر

منوعات

المزيد

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

المزيد
الجريدة الرسمية