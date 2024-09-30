محمد حشيش: كولر قادر علي مواصلة الإنجازات بالأهلي

أكد الكابتن محمد حشيش نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الثقة الزائدة وراء خسارة الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

وواصل حشيش في تصريحاته أن النادي الأهلي مطالب بغلق صفحة مباراة السوبر الأفريقي ، والتركيز في البطولات المقبلة، وأقربها السوبر المصري ثم بطولة كأس القارات للأندية أمام العين.

وشدد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للأحمر بقيادة مارسيل كولر حقق العديد من النجاحات مع القلعة الحمراء، وقادر علي مواصلة الانجازات في ظل الدعم الكبير للكرة تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأتم بأن المباريات المقبلة للنادي الأهلي تحتاج لدعم الجماهير في ظل المنافسة علي بطولتين في فترة وجيزة مشددا أن مواجهة الأهلي والعين الاماراتي في كأس القارات للأندية ستكون مباراة هامة للقلعة الحمراء والفريق قادر علي الفوز بها.