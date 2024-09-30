حملات مكبرة للنظافة وتسوية الطرق بأخميم فى سوهاج
نفذت الوحدة المحلية لقرية نيدة بتوجيهات على بهنس رئيس مركز اخميم حملة مكبرة شملت نظافة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع نواتج تطهير الترع.
استهدفت الحملة رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع وتمهيد الطرق
استهدفت الحملة استكمال رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع وتسويه وتمهيد الطريق بإستخدام تربية رملية وفرش تربة رملية بطريق نجع أبو شامة بإستخدام جليدر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وتم رفع نقاط التجمعات والظهور بالمظهر اللائق والحضاري.
ضمت الحملة احمد مساعد رئيس القرية والسيد صادق سكرتير القرية وعدد من موظفي الشئون القانونية والمتابعة الميدانية.
وشدد رئيس المركز على تواصل حملات النظافة ورفع نواتج تطهير الترع وتمهيد الطرق والشوارع والميادين وتحسين المظهر العام للشوارع.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبة الدكتور محمد عبدالهادى بشأن الارتقاء بجودة الطرق والشوارع ورفع نواتج تطهير الترع وإزالة الأتربة والمخلفات وتمهيد الطرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.