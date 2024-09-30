الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكبرة للنظافة وتسوية الطرق بأخميم فى سوهاج

رئيس قرية نيدة سوهاج
رئيس قرية نيدة سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لقرية نيدة بتوجيهات على بهنس رئيس مركز اخميم حملة مكبرة شملت نظافة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع نواتج تطهير الترع.

استهدفت الحملة رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع وتمهيد الطرق 

استهدفت الحملة استكمال رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع وتسويه وتمهيد الطريق بإستخدام تربية رملية وفرش تربة رملية بطريق نجع أبو شامة  بإستخدام جليدر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وتم رفع نقاط التجمعات والظهور بالمظهر اللائق والحضاري.

ضمت الحملة احمد مساعد رئيس القرية والسيد صادق سكرتير القرية  وعدد من موظفي الشئون القانونية والمتابعة الميدانية.

وشدد رئيس المركز على تواصل حملات النظافة ورفع نواتج تطهير الترع وتمهيد الطرق والشوارع والميادين وتحسين المظهر العام للشوارع.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبة الدكتور محمد عبدالهادى  بشأن الارتقاء بجودة الطرق والشوارع ورفع نواتج تطهير الترع وإزالة الأتربة والمخلفات وتمهيد الطرق.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد عبدالهادى الطرق والشوارع المتابعة الميدانية الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمهيد وتسوية الطرق حملة مكبرة رفع المخلفات محافظ سوهاج

الأكثر قراءة

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

أثار أزمة، رئيس جمعية الكومبارس ينشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود ويتراجع عنه

جورج قرداحي يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

أكاديمي أمريكي يكشف كارثة بسد النهضة بعد الزلزال الرابع في إثيوبيا (فيديو)

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

القبض على عامل صور طالبة جامعية بدورة المياه في أكتوبر

منوعات

المزيد

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

المزيد
الجريدة الرسمية