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محافظة الجيزة ترفع 600 حالة إشغال بمنطقتي فيصل وكعبيش (صور)

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها علي الفور.

وفي إطار الاستجابة للمواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطرق العامة بمنطقة الطوابق فيصل وكعبيش.

محافظة الجيزة ترفع 600 حالة إشغال

اسفرت الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع ٦٠٠ حالة إشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء أحمد فتحي مدير شرطة المرافق.
 

كما شملت الحملات رفع البلدورات والأوتاد الحديدية ووسائل حجز انتظار السيارات الي جانب إزالة الإعلانات واللافتات الغير مرخصة وعددًا من نقاط فرز المخلفات وتوجيه المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.
 

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