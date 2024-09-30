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أخبار مصر

تشميع مراكز تعليمية ومطاعم مخالفة ببولاق الدكرور (صور)

تشميع مركز تعليمي
تشميع مركز تعليمي
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نفّذ حي بولاق الدكرور، برئاسة الدكتور محمود فؤاد، حملة مكبرة لضبط المخالفات والتعديات على الأصول العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وشارك في الحملة المهندس عزيز واصف سعد، مدير عام تراخيص المحلات التجارية وعضو لجنة التراخيص بالمحافظة، بالإضافة إلى نواب رئيس الحي والإدارات المعنية.

تشميع مركز تعليمي يمني وعدد من المطابخ ذات الخطورة الخاصة

استهدفت الحملة عددًا من المنشآت المخالفة، حيث تم تشميع مركز تعليمي يمني وعدد من المطابخ ذات الخطورة الخاصة التابعة لمطاعم مصرية ويمنية وكافيهات، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة وعدم توافر اشتراطات السلامة بها.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين وحماية حقوقهم، وضبط المخالفين للقانون. كما شدد على استمرار الحملات المماثلة لضبط كافة المخالفات ومحاسبة مرتكبيها.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار حي بولاق الدكرور عادل النجار محافظ الجيزة

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