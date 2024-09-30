السد القطري يتغلب على استقلال طهران بثنائية بأبطال آسيا للنخبة (فيديو)

فاز فريق السد القطري بهدفين دون رد أمام استقلال طهران الإيراني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024-2025.

وأحرز هدف السد حسين حسيني لاعب استقلال طهران، في مرماه في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وأحرز أكرم عفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

تشكيل الاستقلال الإيراني

تشكيل السد القطري



و سجل الاستقلال الإيراني بداية مثالية، بعدما حقق الفوز على الغرافة في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في طهران، بيد أنه لا يقدم محليا المستوى المنتظر، حيث يحتل وصيف النسخة الماضية من الدوري الإيراني المركز الحادي عشر، وخسر آخر مواجهة خاضها في الدوري على أرضه أمام برسيبوليس بهدف دون رد الأربعاء الماضي في الجولة السادسة.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة السابقة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، فقد التقيا في ثماني مناسبات، حقق السد الانتصار في مباراة واحدة وخسر في مناسبتين، في حين تعادل الفريقان في خمس مواجهات، وسجل كل فريق في مرمى الآخر عشرة أهداف خلال المواجهات الثماني.