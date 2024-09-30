وزيرة البيئة تعقد ندوة موسعة بنقابة الصحفيين لمناقشة أبرز التحديات البيئية وحلولها

تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ندوة موسعة اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي الذي تنظمه نقابة الصحفيين.

وستشهد الندوة التي تُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة، حوارًا مفتوحًا حول أبرز التطورات والمستجدات في الملف البيئي المصري، حيث ستتناول الوزيرة عددًا من القضايا البيئية الملحة، من بينها:

دعم الاستثمار البيئي والمناخي: وستستعرض الوزيرة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية الصديقة للبيئة، وكيفية الاستفادة من آليات التمويل المناخي.

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات: ستسلط الوزيرة الضوء على آخر المستجدات في منظومة إدارة المخلفات، والتحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل معها بشكل علمي وآمن.

التشجير ومواجهة السحابة السوداء: ستناقش الوزيرة جهود الدولة في زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، وكذلك الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء.

تغير المناخ والتنوع البيولوجي: ستستعرض الوزيرة جهود مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتهدف هذه الندوة إلى فتح حوار بناء بين وزارة البيئة ووسائل الإعلام، وتوفير منصة للصحفيين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول القضايا البيئية الملحة، والتعرف على الرؤية المستقبلية للوزارة في هذا الملف الحيوي.