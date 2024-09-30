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رياضة

الدوري التركي، تعادل سلبي بين قصيري سبور وبشكتاش في الشوط الأول

فريق بشكتاش، فيتو
فريق بشكتاش، فيتو

الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة قيصري سبور ضد بشكتاش بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب قادر هاس ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري التركي 

تشكيل قيصري سبور أمام بشكتاش

وأعلن الجهاز الفني لفريق قيصري سبور بقيادة بوراك يلماز تشكيلة فريقه لمواجهة بشكتاش وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بلال بايازيت 

الدفاع: ليونيل كارول – حسن علي كالديريم – كارتال يلماز – مهدي بوربيعة

الوسط: باران جيزيك – ميغيل كاردوذو – جوكهان سازداجي – جوزيف أتاماه

الهجوم: إيلتون بوا مورتي – داكنز نازون 

قيصري سبور، فيتو

تشكيل بشكتاش أمام قيصري سبور

فيما أعلن جيوفاني فان برونخورست المدير الفني لبشكتاش تشكيلة فريقه لمواجهة قيصري سبور وجاءت كالتالي:  

حراسة المرمي: ميرت جونوك

الدفاع: غابرييل باوليستا – فيليكس أودوخاي – أميرهان تويجو 

الوسط: شير ندور –  جيدسون فرنانديز –  جواو ماريو – رافا سيلفا – إرديست موتشي

الهجوم: ميلوت راشيكا – شيرو إيموبيلي

ترتيب الفريقين قبل إنطلاق المباراة 

يحتل فريق قصيري سبور المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، تعادل في أربع مباريات وخسر مباراتين

في المقابل، يحتل بشكتاش المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 مواجهات، حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين، ولم يتذوق طعم الخسارة خلالها 

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