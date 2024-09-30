الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وفقًا لـ Opensignal، "وي" توفر أفضل تجربة محمول في مصر

المصرية للاتصالات،
المصرية للاتصالات، فيتو

قالت شركة Opensignal فى أحدث تقرير لها إن شركة "وي" تصدرت تجربة الهاتف المحمول في مصر وأثبتت تفوقها من جديد بفوزها بجميع الجوائز الأربعة لتجربة الشبكة الشاملة والتي تقوم بقياس الأداء عبر جميع مراحل تجربة الهاتف المحمول، بما في ذلك السرعات، وتجربة الفيديو، وتجربة الألعاب.

أعلى سرعات التنزيل لـ وي 

 وأشار التقرير إلى أن مستخدمي "وي"، إلى جانب تمتعهم بأسرع سرعات للتنزيل والتحميل، يحصلون على أفضل جودة خدمات أثناء بث الفيديوهات حسب الطلب ولعب الألعاب متعددة اللاعبين عبر الاتصالات الخلوية.


وأشار التقرير إلى أن "وي" كانت أول من يطلق شبكة الجيل الخامس 5G في مصر. وأنها أعلنت مؤخرًا عن شراكة مع نوكيا لتحديث شبكتها اللاسلكية (RAN) ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس في المدن الرئيسية بما في ذلك الإسكندرية، أسوان، القاهرة، الجيزة، والأقصر.

 بعد حصولها على أول ترخيص لشبكة الجيل الخامس في مصر في يناير 2024. 

  وتعد "وي" هي الشبكة الوحيدة التي تمتلك ترخيصًا لتشغيل خدمات الجيل الخامس في مصر، ما ضمن لها ريادة سوق الاتصالات المصري.

اسباب فوز وي بجوائز Opensignal 

المصرية للاتصالات تعين أحمد حسن نائبا للرئيس التنفيذي للموارد البشرية

محافظ الإسماعيلية يبحث مع ممثلي المصرية للاتصالات سُبل التعاون المشترك


وذكر التقرير أنّ فوز "وي" بجوائز Opensignal جاء بسبب جودة الاتصال المستمرة وتجربة الموثوقية. والتي تقيس جودة الاتصال المستمرة وما إذا كانت الشبكة تلبي احتياجات التطبيقات الشائعة بمستوى جيد بما يكفي لتمكين المستخدمين من إكمال المهام المعتادة مثل مكالمات الفيديو أو تحميل الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما تجربة الموثوقية فهي مقياس لقدرة مستخدمي Opensignal على الاتصال بالشبكة بنجاح وإكمال المهام الأساسية على أجهزتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الهاتف المحمول المحمول الهاتف مصر

مواد متعلقة

أداء مالي وتشغيلي قوي للشركة المصرية للاتصالات في النصف الأول من 2024

المصرية للاتصالات تتعاون مع نوكيا لتعزيز تقنية الجيل الخامس

المصرية للاتصالات تمنح عملائها دقائق مجانية للتواصل مع ذويهم في السعودية

المصرية للاتصالات تنتهي من إنزال الكابل البحري IEX في مصر

الأكثر قراءة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في الأقصر

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

القبض علي موظف ببنك شهير في الدقي ما السبب؟

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة

بزيادة تصل 2.5 جنيه، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

المزيد
الجريدة الرسمية