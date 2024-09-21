تحقيقات النيابة تؤكد: جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب في الوراق

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شاب بجرعة زائدة من المواد المخدرة في الوراق.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى، الذين كشفوا أن المذكور توفي حال تناوله جرعة زائدة من المخدرات، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

بلاغ بالعثور على جثة شاب



تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في الوراق.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.