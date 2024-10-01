اليوم، انطلاق الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال
تستعد جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء لاستقبال الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال والذي يعقد لأول مرة في الجامعات المصرية.
الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال في جامعة عين شمس اليوم
ويقام الملتقى تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار الرؤية الجديدة لجامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وذلك بحضور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ولفيف من السادة رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية.
يقام الملتقى الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بقاعة المؤتمرات الكبرى - دار الضيافة - جامعة عين شمس في تمام السادسة مساء يشارك في الملتقى جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها.
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