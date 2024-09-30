" المصري للتأمين" يعقد ورشة عمل لمناقشة تعويضات فقد الأرباح

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل شاملة أمس الأحد تأكيدًا لدور الاتحاد المصري للتأمين في تعزيز الوعي بأهمية تأمين الممتلكات والاستراتيجيات الفعّالة لحماية الأصول ، حيث تناولت مجموعة من المحاور الحيوية في هذا المجال. وتم التركيز على أهمية فهم تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال واحتسابها، بالإضافة إلى أهمية فهم التغطيات الأساسية لفقد الأرباح والمنبثقة من وثائق الممتلكات وعطل الآلات، كما تم عرض دليل تأمين الممتلكات ودليل التعويضات العامة الاسترشادي.

وهدفت هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية قطاع التعويضات في سوق التأمين المصري وتأثيره، والحفاظ على زيادة الثقة المتبادلة بين قطاع شركات التأمين وعملائها من خلال ترسيخ المحاور الأساسية، وتوحيد المفاهيم الخاصة بالتعويضات العامة بسوق التأمين المصري ونشر الوعي حول ماهية التعويضات من خلال التركيز على ورش العمل المتخصصة والمناقشات المهنية.

وقد أظهرت ورشة العمل أنه للوصول إلى احتساب التعويض وفهم كافة جوانبة فأنه من الضروري الإلمام بالشروط والبنود الهامة في وثائق الممتلكات وعطل الآلات والتغطيات الخاصة بها والتي تمتد لتشمل تغطية فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال بسبب الأضرار المادية للممتلكات سواء تحت تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات، الأمر الذي يساند المستثمرين في تجاوز التحديات القابلة للتأمين والتي تحيط بهم من جراء ما قد يصيب استثماراتهم والمتمثلة في المشروعات الخاصة بهم.

وقد استضاف الاتحاد لإدارة هذه الورشة كلًا من هاني الجمل – رئيس مجلس إدارة شركة Mathew Daniels مصر وشمال أفريقيا. والذي يتمتع بخبرة تمتد الى أكثر من 39 عامًا في تسوية الخسائر وحل مجموعة واسعة من خسائر الأضرار التي تلحق بالممتلكات/تعطيل الأعمال/خسائر المسؤولية؛ الإنشاءات والتشغيل، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات، وأيمن مأمون - رئيس اللجنة العامة للتعويضات بالاتحاد المصري للتأمين. والذي يتمتع بخبرة ثلاثون عامًا في مجال الاكتتاب والتعويضات بكافة أنواعه.

وتأتي هذه الورشة في وقت مهم لمناقشة التحديات التي تظهر في شكل الأضرار المادية أو فقد الأرباح الذي قد يصيب المشروعات الاستثمارية في بدايتها والتي قد تؤثر على هذه المشروعات إما اثناء التنفيذ لإنشاء المشروع أو مع تشغيل المشروع. وقد أوضحت ورشة العمل دور التأمين في التعامل مع مثل هذه التحديات من خلال تأمين الممتلكات وعطل الآلات وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع الأساسية بما في ذلك: -

أهمية دليل التعويضات العامة الاسترشادي: تم تسليط الضوء على أهمية هذا الدليل في ايجاد نقطة انطلاق نحو توضيح النقاط الفنية والتنظيمية الهامة في قطاع التعويضات العامة وكيف يساهم ذلك في تسهيل التعامل مع التعويضات وضمان العدالة والشفافية.

أهم شروط تأمين فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال منبثقًا من تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات وبالتالي الحماية ضد الخسائر المادية وكذلك فقد الأرباح.

مبلغ تأمين فقد الأرباح (توقف الأعمال): تم شرح كيفية تحديد المبلغ المناسب للتأمين ضد فقد الأرباح نتيجة توقف الأعمال.

تطبيق ما تم توضيحة من خلال أمثلة وحالات عملية واقعية حول تعويضات فقد الأرباح توضح كيفية معالجة التعويضات.

أهمية معرفة السببية والعلاقة الوثيقة بين السبب ومدي التغطية التأمينية وتفعيل التعامل مع التعويض وكذلك تأثيرها على طريقة احتساب التعويض.

كيفية احتساب التعويض والطرق المعتمدة لاحتساب التعويضات بشكل دقيق.

كما تم توزيع حاله عملية على المشاركين وتقسيمهم الى ثلاث مجموعات عمل (عميل – شركة التامين – مسوي التعويضات) وتم مناقشة الأسئلة المرفقة مع الحالة العملية فيما بينهم من خلال استعراض الإجابات المختلقة والوقوف على إجابات موحدة تم التوافق عليها، الامر الذي من شائنه ان يعمل على توحيد المفاهيم وحسابات التعويضات الخاصة لكل حالة.

وانضم إلى الورشة ما يزيد على 100 من ممثلي شركات التأمين المصرية المختلفة، وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، وأيضًا توزيع استبيان على الحضور مما يتيح قياس فاعلية ورشة العمل والتخطيط للورش المستقبلية مع تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التطورات والتقنيات في مجال تأمين الممتلكات وعطل الآلات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.