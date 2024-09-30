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خارج الحدود

كلمات مؤثرة لـ والد الشهيد محمد الدرة في ذكراه الـ 24 (فيديو)

لحظة استشهاد محمد
لحظة استشهاد محمد الدرة، فيتو

شهداء غزة، قال جمال الدرة والد الطفل الشهيد محمد الدرة: إنه وبعد مرور 24 عاما على استشهاد ابنه ما زال يتألم ولا يستطيع نسيانه.

 

تألم والد محمد الدرة في ذكرى رحيله الـ24

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"24 عاما مروا على استشهاد ابني محمد الدرة وكأنهم أقسم بالله الاَن، ما زلت اتألم لهذا اليوم من الرصاص الذي اخترق جسدي، وكيف استطيع أن انسى أو اتناسى إبني وهو بأحضاني وأنا أدافع عنه بكل ما استطيع من قوة حتى لا يصل إليه الرصاص".

 

اآخر اللحظات في حياة محمد الدرة

وأضاف:"اقسم بالله كان الرصاص على وعلى إبني أقوى من زخات المطر، وكيف أنسى وأنا يوميا ونحن على مدار عام من 7 أكتوبر وهناك شهداء من الأطفال بالاَلاف وهم درر فلسطين".

 

وأكمل:"كيف أنسى محمد الدرة واستشهد اخواني وأهلي و65 فردا من عائلتي وجيراني وأحفادي وأقاربي وابناء شعبي، كيف أستطيع أن أنسى هذه المجازر المستمرة في حق شعبنا الفلسطيني يوميا".

 

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آخر كلمات محمد الدرة قبل الاستشهاد

ولفت:"محمد الدرة قبل لحظة استشهاده، عندما أصيب والرصاصة في رجله اليمين صرخ وقال أصابوني الكلاب وكررها 3 مرات، قلت له لا تخاف وكان يقول لي انت لا تخف أنا أتحمل كل شئ، ولكن كان قضاء الله أكبر من ذلك".
 

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