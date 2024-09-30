خريطة معامل تحليل السلع الصناعية ومتبقيات المبيدات.. إنفوجراف
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (لدعم زيادة الصادرات.. خريطة معامل تحليل السلع الصناعية ومتبقيات المبيدات).
كشف المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل مشروع تطوير قواعد بيانات التجارة الخارجية بالهيئة، وتوسيع شبكة المعامل للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.
وقال "النجار": إنه يتم تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الاتصالات لتطوير قاعدة بيانات الهيئة، بهدف تقديم قاعدة بيانات متطورة تخدم الشركات والجهات المعنية في مصر.
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