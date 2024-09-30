الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناء (فيديو)

تراخيص البناء، أكدت المهندسة نفيسة هاشم المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن هناك تبسيطا واختصارا في إجراءات تراخيص البناء.

تيسير إجراءات رخصة البناء

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": أنه تم إلغاء شرط توثيق وتسجيل عقد ملكية الأرض من أجل البناء والاستعاضة عنه من خلال عقد صحة ونفاذ أو خطاب تخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية.

إلغاء الاشتراطات البنائية

وتابعت:"تم الغاء الاشتراطات البنائية في المحافظات والعودة للعمل بقانون البناء والذي يتيح للمهندس البناء وفقا لبيان الصلاحية والاشتراطات البنائية وفقا للمخططات البنائية المعتمدة في الحي أو المجلس المحلي، وكل منطقة لها ارتفاعات محددة".

الأنشطة التجارية والإدارية في العقارات

ولفتت: "تم السماح بوجود بوجود الأنشطة التجارية والإدارية في العقارات بعد إلغاء الاشتراطات البنائية وهذا ما يزيد العائد الاقتصادي لمالك العقار".

إقبال المواطنين على رخص البناء