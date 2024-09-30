الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ملعب شتوتجارت يعود لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما

شتوتجارت، فيتو
شتوتجارت، فيتو

يستعد فريق شتوتجارت لخوض أول مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010، وذلك حينما يستضيف سبارتا براج التشيكي غدا الثلاثاء.

وقدم الفريق موسما رائعا واحتل المركز الثاني الموسم الماضي في مفاجأة كبيرة بالدوري الألماني (بوندسليجا)، لكن أعقب ذلك رحيل العديد من نجوم الفريق ومنهم المهاجم الإيفواري سيرهو جيراسي.

ويحافظ الفريق على مستواه حتى الآن في الموسم الحالي، رغم أنه لم يكن محظوظا أمام ريال مدريد، في مستهل مشواره بالبطولة، حيث خسر المباراة بنتيجة 1/3.

ملعب شتوتجارت يغيب عن دوري أبطال أوروبا منذ 14 عاما 

وقال سيباستيان هونيس، المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي: "أول مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعبنا منذ 14 عاما هو أمر مميز للنادي والمدينة، اللاعبون كانوا في حالة جيدة للغاية في تدريبات  اليوم، هناك بهجة وراحة في الفريق".

وجاء الظهور الأخير لشتوتجارت على ملعبه في تلك البطولة عام 2010 عندما تعادل أمام برشلونة 1 /1 في ذهاب دور 16، قبل أن يخسر الفريق صفر/4 في إسبانيا.

ويبدو أن مهمة الفريق الألماني ستكون أسهل أمام سبارتا براج مقارنة ببرشلونة، لكن هونيس رفض اعتبار الفوز على الفريق التشيكي أمرا مسلما به، لا سيما بعد البداية الرائعة التي حققها سبارتا بالفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي 3/صفر منذ أسبوعين.

وأضاف مدرب شتوتجارت: "لقد قاموا بعمل جيد للغاية، يلعبون كرة قدم رائعة وهم منظمون للغاية، جاءت انطلاقتهم في الموسم رائعة لكن هناك حالة من النشوة لدى الفريق ونسعى لاستغلالها في صالحنا".

وقال أكتان كارازور، قائد الفريق، والذي تعرض للطرد في مباراة الدوري الألماني هذا الاسبوع: "تسود حالة من الحماس لأول مباراة دوري أبطال على ملعبنا، نعلم جيدا أهمية ذلك بالنسبة للجماهير ولكن أيضا بالنسبة لنا، نأمل أن نقدم أداء مماثلا لما فعلنا أمام ريال مدريد".

وتعرض لاعب الفريق جوشا فاجنومان لإصابة في القدم في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 /2 مع فولفسبورج ولن يشارك في مباراة سبارتا براج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شتوتجارت فريق شتوتجارت دوري ابطال اوروبا سبارتا براج

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

كواليس الأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب سامي قمصان

تطورات جديدة في أزمة الجابوني آرون بوبينزا مع الزمالك

وداعًا بطاقات التموين.. إجراءات جديدة للتحول إلى الدعم النقدي.. تنقية البطاقات وتطوير المنافذ الأبرز.. وخبراء: المنظومة الجديدة تقضي على الفساد

الحبس والغرامة، تعرف على عقوبة صرف الدعم النقدي دون وجه حق

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

200 جنيه للفرد، قصة التحول للدعم النقدي (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

200 جنيه للفرد، قصة التحول للدعم النقدي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية