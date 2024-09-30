ملعب شتوتجارت يعود لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما

يستعد فريق شتوتجارت لخوض أول مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010، وذلك حينما يستضيف سبارتا براج التشيكي غدا الثلاثاء.

وقدم الفريق موسما رائعا واحتل المركز الثاني الموسم الماضي في مفاجأة كبيرة بالدوري الألماني (بوندسليجا)، لكن أعقب ذلك رحيل العديد من نجوم الفريق ومنهم المهاجم الإيفواري سيرهو جيراسي.

ويحافظ الفريق على مستواه حتى الآن في الموسم الحالي، رغم أنه لم يكن محظوظا أمام ريال مدريد، في مستهل مشواره بالبطولة، حيث خسر المباراة بنتيجة 1/3.

ملعب شتوتجارت يغيب عن دوري أبطال أوروبا منذ 14 عاما

وقال سيباستيان هونيس، المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي: "أول مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعبنا منذ 14 عاما هو أمر مميز للنادي والمدينة، اللاعبون كانوا في حالة جيدة للغاية في تدريبات اليوم، هناك بهجة وراحة في الفريق".

وجاء الظهور الأخير لشتوتجارت على ملعبه في تلك البطولة عام 2010 عندما تعادل أمام برشلونة 1 /1 في ذهاب دور 16، قبل أن يخسر الفريق صفر/4 في إسبانيا.

ويبدو أن مهمة الفريق الألماني ستكون أسهل أمام سبارتا براج مقارنة ببرشلونة، لكن هونيس رفض اعتبار الفوز على الفريق التشيكي أمرا مسلما به، لا سيما بعد البداية الرائعة التي حققها سبارتا بالفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي 3/صفر منذ أسبوعين.

وأضاف مدرب شتوتجارت: "لقد قاموا بعمل جيد للغاية، يلعبون كرة قدم رائعة وهم منظمون للغاية، جاءت انطلاقتهم في الموسم رائعة لكن هناك حالة من النشوة لدى الفريق ونسعى لاستغلالها في صالحنا".

وقال أكتان كارازور، قائد الفريق، والذي تعرض للطرد في مباراة الدوري الألماني هذا الاسبوع: "تسود حالة من الحماس لأول مباراة دوري أبطال على ملعبنا، نعلم جيدا أهمية ذلك بالنسبة للجماهير ولكن أيضا بالنسبة لنا، نأمل أن نقدم أداء مماثلا لما فعلنا أمام ريال مدريد".

وتعرض لاعب الفريق جوشا فاجنومان لإصابة في القدم في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 /2 مع فولفسبورج ولن يشارك في مباراة سبارتا براج.