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رياضة

لاعب استثنائي، مبابي يوجه رسالة إلى جريزمان بعد اعتزاله دوليا

جريزمان، فيتو
جريزمان، فيتو

وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا رسالة لمواطنه أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، بعد قراره باعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.

وأعلن جريزمان بشكل رسمي، اليوم الإثنين، توقفه عن اللعب بقميص منتخب فرنسا.

رسالة مبابي إلى جريزمان 

ونشر مبابي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه مع جريزمان بقميص فرنسا، وكتب عليها: "لاعب استثنائي ينهي مسيرته مع منتخب فرنسا".

وأضاف: "أحد أهم اللاعبين في العصر الحديث لمنتخبنا الوطني، شكرًا لك على الذكريات التي لا تُنسى التي قدمتها لنا".

وتابع: "لقد حملت هذا الفريق لسنوات وساهمت بشكل كبير في إيصاله إلى القمة بالعديد من الألقاب".

وزاد: "قد يعتقد البعض أنه من المبكر جدًا التوقف الآن، ولكنني أفهم وأحترم قرارك، ارتداء هذا القميص يتطلب دائمًا المزيد دون جلب التقدير الذي يأتي معه في بعض الأحيان".

وختم: "ستبقى في تاريخ المنتخب الفرنسي إلى الأبد.. كان من دواعي سروري اللعب بجانبك لسنوات عديدة، أقدر ذلك دائما".

 

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