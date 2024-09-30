الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تصاعد الخلافات بين أبوظبي والخرطوم، ماذا بعد قصف مقر السفير الإماراتى في السودان؟

قصف مقر السفير الإماراتى
قصف مقر السفير الإماراتى في السودان، فيتو

شهدت الفترة الماضية، تزايد منسوب الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على خلفية اتهامات مزعومة حول دعم أبو ظبى لقوات الدعم السريع.

قصف مقر السفير الإماراتي فى السودان 

وزادت حدة التوتر أمس، بعد قصف مقر السفير الإماراتي فى السودان، واتهمت أبوظبى الجيش السوداني، بتنفيذ الغارة الجوية، وتوعدت بالتصعيد أمام المنظمات الدولية المعنية بحماية البعثات الدبلوماسية، ما يشير إلى فصل جديد من الخلافات بين البلدين.

 

ومن جانبه نفى الجيش السوداني، اليوم الاثنين، اتهام دولة الإمارات للجيش يقصف مقر سفيرها لدي الخرطوم، السفير حمد محمد الجنيبي.

 

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان: “إن القوات المسلحة السودانية تستنكر وتنفي اتهام الإمارات لها بقصف مقر سفيرها بالعاصمة الخرطوم”.

 

وتابع المتحدث فى البيان، أن الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا ينهب محتوياتها.

الجيش السوداني ينفى قصف مقر السفير الإماراتى 

مشيرًا إلى أن من يقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة هي مليشيا متمردي الدعم السريع الإرهابية، التي تدعمها دول “معلومة للعالم” لارتكاب تلك الأفعال، وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية، وفقا لنص البيان.

 

يشار إلى أن جميع البعثات الدبلوماسية كانت قد غادرت العاصمة الخرطوم بعد احتدام المواجهات المسلحة، وانتقل غالبها إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

الخارجية الإماراتية تتهم الجيش السوداني بقصف مقر سفارتها

وكانت الإمارات أعربت، أمس الأحد، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني.، وفق بيان الخارجية.

 

وتابعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، إن "الاعتداء أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى"، مطالبة الجيش بـ"تحمل المسئولية كاملة عن هذا العمل الجبان"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

 

وأوضحت الخارجية الإماراتية، أنها "ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".

سجال فى مجلس الأمن بين مندوب السودان ونظيره الإماراتي

وفى سياق التوتر المتصاعد بين الإمارات والسودان، حدث سجال كلامي وقع بين مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب ونظيره السوداني، الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، خلال يونيو الماضى.

 

وقتها اتهم مندوب السودان دولة الإمارات بدعم "مليشيات الدعم السريع"، وذكر أن الخرطوم لديها "أدلة على ذلك".

 

 وفي المقابل، قال مندوب الإمارات إن هذه "اتهامات زائفة" ضد بلاده "لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض، لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية". 

الإمارات تدين الاعتداء على مقر سفيرها في السودان

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