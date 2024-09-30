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ثقافة وفنون

وزارة الشئون الثقافية بتونس تحتفى بـ اليوم العالمي للترجمة

اليوم العالمي للترجمة
اليوم العالمي للترجمة

تحت شعار "الترجمة فن يستحق الحماية".. احتفلت وزارة الشئون الثقافية التونسية مع سائر دول العالم باليوم العالمي للترجمة الذي أقره الاتحاد الدولي للمترجمين منذ سنة 1991 وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2017.

يأتي ذلك اعترافا بالأهمية البالغة لهذا النشاط الفكري المعرفي المسهم في بناء الجسور بين الثقافات والشعوب.

اليوم العالمي للترجمة

وأكد وزارة الشؤون الثقافية بتونس على أهمية مساهمة المترجم في إثراء المشهد الثقافي والدور الجوهري الذي تضطلع به الترجمة في حياة الأمم والشعوب.


والاحتفال بها اليوم هو شهادة على أنّ المترجم وسيط مُبدعٌ في نقل الثقافة والحضارات والإبداع بكل أمانة، وأنّه عنصر فاعل في إثراء الفكر.


كما حرصت الوزارة  على إيلاء الترجمة الأهمية القصوى على التعريف بالإنتاج التونسي عن طريق ترجمة أفضل ما فيه إلى اللغات الأجنبية وتعريب ما يصدر منه بلغات أجنبية ولتمكين القراء التونسيين والعرب عموما من الاطلاع بلغتهم على أفضل ما أنتجته لغات العالم. فضلا عن إقامة الندوات الدولية والتظاهرات.

وأكدت الوزارة دعمها للمترجمين الشبان لمزيد الابتكار بما يحملون من كفاءات ومبادرات وحسن استغلال ما توفره التقنيات الحديثة من إمكانيات واسعة لتطوير مهاراتهم وملكاتهم ولفتح آفاق تشغيلية أرحب أمامهم.


وتندرج في هذا السياق مسابقة المترجمين الشبان وهي مبادرة مهمّة تجسّد حرص معهد الترجمة بإشراف الوزارة على ربط الصلة بين المترجمين من مختلف الأجيال والفئات وفرصة متميزة لطلبة الماجستير من أجل القيام باختبار تطبيقي لما تلقوه من معارف نظرية بمختلف لغات العالم.
 

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اليوم العالمي للترجمة وزارة الشؤون الثقافية الجمعية العامة للامم المتحدة الاتحاد الدولي للمترجمين

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