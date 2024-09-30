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حوادث

التصريح بدفن رجل أربعينى سقط من علو بالشرقية

التصريح بدفن رجل
التصريح بدفن رجل أربعينى سقط من علو بالشرقية

صرحت النيابة العامة بالشرقية، بدفن جثة رجل أربعينى، لقي حتفه إثر سقوطه من علو داخل مصنع بمدينة العاشر من رمضان وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

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وفاة عامل سقط من علو بمدينة العاشر من رمضان

تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان باستقبال شخص يدعى "أبو النجا.ع.م" "45 عاما مقيم بنطاق مركز أبو حماد (جثة هامدة).

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن العامل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو ارتفاع 15 مترا تقريبا داخل أحد المصانع الكائنة بنطاق المنطقة الصناعية الثالثة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة. وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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