فريق بحث لكشف ملابسات مصرع مواطن سقط من أعلى مصنع بالشرقية

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات مصرع رجل أربعينى سقط من علو داخل مصنع بمدينة العاشر من رمضان من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات للتوصل إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وفاة عامل سقط من علو بمدينة العاشر من رمضان

تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان باستقبال شخص يدعى "أبو النجا.ع.م" "45 عاما مقيم بنطاق مركز أبو حماد (جثة هامدة).

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن العامل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو ارتفاع 15 مترا تقريبا داخل أحد المصانع الكائنة بنطاق المنطقة الصناعية الثالثة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة. وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.