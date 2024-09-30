ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح جزءًا من برنامج الحكومة في عهد الرئيس السيسي (صور)

وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على مبادرته مع وزارة البيئة، لدعم الصحافة البيئية، باعتباره جزءًا أساسيًا في التوعية والتثقيف.

لقاء وزير البيئة مع الصحفيين

جاء ذلك خلال صالون عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والصحفيين المهتمين بالملف البيئي، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقالت وزيرة البيئة، إن الجلسة الذي عقدتها النقابة اليوم، هي جزء من تعزيز تداول المعلومات حول هذا الملف، الذي أصبح جزءًا من برنامج الحكومة الجديدة، ضمن أمن مصر القومي، وهو ما نشهده لأول مرة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتيرة التغير المناخ

وأضافت أن وتيرة تغيّر المناخ في العالم وبالقلب منه مصر، أصبحت سريعة جدًا، واختلفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وبالتالي كان ضروريًا أن تشارك مصر بقوة في هذا الملف؛ حيث استضافت COP 27، وكان الهدف منه أن تكون مصر لاعبًا قويًا في أهم القضايا الدولية، التي تم ربطها بالسياسة الدولية، والحق في العيش، والمسؤولية المشتركة في تحمّل الأعباء، والتي بدأت الدخول في اقتصاديات الدول، مع ربط تغيّر المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتخلّص من الوقود الأحفوري.