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تعليم البحيرة تواصل برامجها ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

جانب من الأنشطة التعليم
جانب من الأنشطة التعليم بالبحيرة

واصلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والإدارات التعليمية،جهودها في تفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر _  محافظ البحيرة، وفى ضوء توجيهات يوسف الديب_وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وتحت اشراف محمد بدر وكيل المديرية والدكتور محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

الأنشطة تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب


تم تنفيذ العديد من الأنشطة والورش المتنوعة التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب،حيث نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي  العديد من الورش والندوات في مجال الرسم  كما تم تنظيم العديد من  الندوات التوعوية التى استهدفت تنمية قدرات الموهوبين وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، كما نظم توجيه عام الصحافة والإعلام التربوى بالمديرية المركزية مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة بنطاق الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة.

تقديم برامج تعليمية متميزة تساهم في بناء شخصية الطالب


وتؤكد  كل هذه الأنشطة المتنوعة حرص مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على تقديم برامج تعليمية متميزة تساهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية، وتأهيله ليكون فردًا فعالًا في المجتمع.
 

 

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بالبحيرة التربية بداية جديدة لبناء الإنسان بدايه محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر

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