شيرين عبد الوهاب تحتفل بذكرى نصر أكتوبر مع جمهورها بـ"أم البلاد" (فيديو)
حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب، على مشاركة جمهورها بمقطع من أغنيتها "أم البلاد"، إهداء لمصر، وذلك احتفالًا بنصر أكتوبر.
في هذا السياق، نشرت شيرين عبد الوهاب الأغنية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت كلماتها كالتالي:" حبيبتي اؤمريني ألملم سنيني، أشارك وجودك، وأزود ورودك، فدائي في جنودك، شهيد ابن مصر، وديني وربي لـ أكبر وأربي وأعلم ولادي حنيني لبلادي، وأموت قلبي راضي عليكِ يا مصر، بلادي يا أم الدنيا بلادي يا عشق الفؤاد، يا أم البلاد".
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