إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى في البحيرة

واصلت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، أعمال إحلال وتجديد الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بمركز حوش عيسى والذى يستهدف تسهيل الحركة المرورية للمستثمرين ودعم عجلة الاستثمار، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وياتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة لرفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بسرعة الاستجابة لمطالب رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسى والخاصة بتحسين البنية التحتية بالمنطقة ورصف الطرق المؤدية إليها.

الأعمال المنفذة حماية جسر الطريق بالتكاسي

ويمتد المشروع بطول 6 كيلومترات من كوبري فاروق وحتى المنطقة الصناعية، وبتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون جنيه، وتتضمن الأعمال المنفذة حماية جسر الطريق بالتكاسي، توسيع الطريق، وضبط المناسيب باستخدام مخلفات المحاجر، كما تم الانتهاء من طبقة الأساس، ويجري الآن العمل على تنفيذ الطبقات الأسفلتية لرفع جودة الطريق وتحسينه بما يخدم المنطقة الصناعية ويعزز من فرص الاستثمار في حوش عيسى.

اهداف المبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الانسان المصرى

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط الدولة في دعم الاستثمار المحلي وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق اهداف المبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الانسان المصرى.