الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى في البحيرة

أعمال تمهيد طريق
أعمال تمهيد طريق بحوش عيسي

واصلت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، أعمال إحلال وتجديد الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بمركز حوش عيسى والذى يستهدف تسهيل الحركة المرورية للمستثمرين ودعم عجلة الاستثمار، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 وياتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة لرفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بسرعة الاستجابة لمطالب رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسى والخاصة بتحسين البنية التحتية بالمنطقة ورصف الطرق المؤدية إليها. 

الأعمال المنفذة حماية جسر الطريق بالتكاسي

ويمتد المشروع بطول 6 كيلومترات من كوبري فاروق وحتى المنطقة الصناعية، وبتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون جنيه، وتتضمن الأعمال المنفذة حماية جسر الطريق بالتكاسي، توسيع الطريق، وضبط المناسيب باستخدام مخلفات المحاجر، كما تم الانتهاء من طبقة الأساس، ويجري الآن العمل على تنفيذ الطبقات الأسفلتية لرفع جودة الطريق وتحسينه بما يخدم المنطقة الصناعية ويعزز من فرص الاستثمار في حوش عيسى. 

اهداف المبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الانسان المصرى

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط الدولة في دعم الاستثمار المحلي وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق اهداف المبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الانسان المصرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بالبحيرة مديرية الطرق والنقل الطرق النقل احلال وتجديد المنطقة الصناعية الطرانة حوش عيسى الحركة المرورية التنمية الاقتصادية

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير شباب ورياضة.. المهندس خالد عبد العزيز (4)

ارتفاع الرمان وانخفاض البرتقال، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30-9-2024

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

منوعات

المزيد

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30-9-2024

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية