الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انطلاق فعاليات مؤتمر GITEX Expand North Star فى 13 أكتوبر

معرض gitex expand
معرض gitex expand north star، فيتو

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض GITEX Expand North Star 2024 فى  13 أكتوبر المقبل بدبي على مدى أربعة أيام  والذى يتم خلالة استعراض أحدث ابتكارات وحلول الشركات الناشئة فى دعم الاقتصاديات وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك عرض آخر الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

 

مبادرات لتعزيز التعاون 

يعقد الحدث  تحت مظلة مبادرتي Government Industry Academia Hub وDeep Tech MEA بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية من أجل سد الفجوة بين النظم البيئية الثلاثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين جودة التعليم إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاع الأكاديمي. 

تتضمن  المبادرات التى سيتم عرضها فى المؤتمر  مبادرة GIA Hub، والتى تعمل كمظلة لعدة أنشطة، منها منتدى الحكومة والصناعة والقطاع الأكاديمي في نسخته الثامنة، والجناح المصري، والجناح السعودي بالمعرض، حيث تعرض الشركات الناشئة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلولها الابتكارية. 

 وستوفر هذه المنصات وفقا للمهندس طارق صلاح الدين الرئيس التنفيذي للدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)،  فرصة  للشركات الناشئة للتواصل مع شبكة واسعة من قادة الصناعة من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة والصناعة القطاع الأكاديمي مما يسهل بناء شراكات قيّمة والحصول على مزيد من الفرص.
 

اوضح أن هناك شركاء فى هذه المبادرات لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين وهم البنك الأهلي المصري  ومبادرة WE Innovate والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في الجناح المصري.

 الحدث سيشهد أيضًا مجموعة من النقاشات، والكلمات الرئيسية، والمعارض التي تعالج تحديات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز بيئة لتبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية. 

يمكن للشركات الناشئة  الانضمام إلى هذه المبادرات من خلال عدة برامج منها تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: الجيل القادم من المبتكرين، وهو البرنامج الإقليمي لبناء القدرات وتهيئة المشاركين من طلاب الجامعات، طلاب المدارس الثانوية والشركات الناشئة التي لديها أفكار مبتكرة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والمجالات ذات الصلة، حيث تتأهل الفرق الفائزة في التحديات المحلية في كل من الجزائر، مصر، عُمان، فلسطين، المغرب، السعودية، تونس، والإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، ليبيا، قطر، البحرين للتنافس في التصفيات الإقليمية في GITEX Expand North Star، مما يوفر منصة لعرض أفضل العقول المبتكرة في المنطقة على الساحة العالمية.

تشمل المبادرات الأخرى هى تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: تمكين قادة التقنية المستقبليين تماشيًا مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث يُعد هذا التحدى في نسخته السادسة، مبادرة  تهدف إلى تجهيز طلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانوية والشركات الناشئة بالمهارات والتوجيه اللازمين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع. 

ويتأهل الفائزون من هذا التحدي للمشاركة في التصفيات النهائية لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في GITEX Expand North Star، مما يتيح لهم الوصول إلى التوجيه الفني، ومجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي  وفرص الاستثمار القيمة. 

وسيشهد  الحدث عرض  الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، حيث ستسلط  GIE الضوء أيضًا على تحدي العرب والإمارات الأمن السيبراني. 

وتتضمن المبادرات الهامة التى سيتضمنها مؤتمر ومعرض GITEX Expand North Star 2024، مبادرة Deep Tech MEA: مبادرة الابتكار في التكنولوجيا العميقة ال Deep Tech وهى عبارة عن مركز شامل مخصص لتعزيز التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال، توفير منصة مركزية لأصحاب المصلحة في التكنولوجيا العميقة للتواصل والتعاون. 

دعم الشركات الناشئة الواعدة

صناعة تكنولوجيا المعلومات تفتح باب المشاركة بالجناح المصري بمعرض جيتكس دبي 2024

وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات هاكاثون "بالمصرى تك"

سيشهد الحدث كذلك مسابقة Deep Tech Geeks للشركات الناشئة: تسريع نمو التقنيات الرائدة،  كأحد أبرز الأنشطة في Deep Tech MEA، وتهدف المسابقة Deep Tech إلى تحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا العميقة من جميع أنحاء العالم، وتم تصميم هذه المسابقة الدولية لتعزيز الابتكار وتسريع نمو التقنيات المبنية على اكتشافات علمية جديدة أو هندسة معقدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

GITEX الناشئة الشركات الناشئة الأمن السيبراني السيبراني

مواد متعلقة

حاضنة أعمال جامعة القاهرة تشارك فى أولمبياد الشركات الناشئة لدعم ريادة الأعمال

جامعة الزقازيق تستضيف التصفيات الإقليمية لأولمبياد الشركات الناشئة

انتهاء مرحلة التصفيات الأولى من أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعات

جامعة بنها تعقد لجنة تحكيم أولمبياد الشركات الناشئة

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

غارة إسرائيلية استهدفت سيارتها، من هي الإعلامية صفاء أحمد؟

خير يصب من النيلين، خبير يزف بشرى سارة عن مياه السد العالي

بعد الإقبال الكبير، خدمة جديدة بالقطار الكهربائي والتطبيق اليوم

مقتل المذيعة السورية صفاء أحمد في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق (صور)

حسين لبيب يتحدث عن صدمة جديدة تواجه الزمالك خلال أيام

قصف إسرائيلي يستهدف مقر القيادي بحركة فتح منير مقدح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان (فيديو)

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية