انطلاق فعاليات مؤتمر GITEX Expand North Star فى 13 أكتوبر

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض GITEX Expand North Star 2024 فى 13 أكتوبر المقبل بدبي على مدى أربعة أيام والذى يتم خلالة استعراض أحدث ابتكارات وحلول الشركات الناشئة فى دعم الاقتصاديات وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك عرض آخر الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

مبادرات لتعزيز التعاون

يعقد الحدث تحت مظلة مبادرتي Government Industry Academia Hub وDeep Tech MEA بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية من أجل سد الفجوة بين النظم البيئية الثلاثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين جودة التعليم إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاع الأكاديمي.

تتضمن المبادرات التى سيتم عرضها فى المؤتمر مبادرة GIA Hub، والتى تعمل كمظلة لعدة أنشطة، منها منتدى الحكومة والصناعة والقطاع الأكاديمي في نسخته الثامنة، والجناح المصري، والجناح السعودي بالمعرض، حيث تعرض الشركات الناشئة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلولها الابتكارية.

وستوفر هذه المنصات وفقا للمهندس طارق صلاح الدين الرئيس التنفيذي للدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، فرصة للشركات الناشئة للتواصل مع شبكة واسعة من قادة الصناعة من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الحكومة والصناعة القطاع الأكاديمي مما يسهل بناء شراكات قيّمة والحصول على مزيد من الفرص.



اوضح أن هناك شركاء فى هذه المبادرات لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين وهم البنك الأهلي المصري ومبادرة WE Innovate والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني في الجناح المصري.

الحدث سيشهد أيضًا مجموعة من النقاشات، والكلمات الرئيسية، والمعارض التي تعالج تحديات متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز بيئة لتبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية.

يمكن للشركات الناشئة الانضمام إلى هذه المبادرات من خلال عدة برامج منها تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: الجيل القادم من المبتكرين، وهو البرنامج الإقليمي لبناء القدرات وتهيئة المشاركين من طلاب الجامعات، طلاب المدارس الثانوية والشركات الناشئة التي لديها أفكار مبتكرة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والمجالات ذات الصلة، حيث تتأهل الفرق الفائزة في التحديات المحلية في كل من الجزائر، مصر، عُمان، فلسطين، المغرب، السعودية، تونس، والإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، ليبيا، قطر، البحرين للتنافس في التصفيات الإقليمية في GITEX Expand North Star، مما يوفر منصة لعرض أفضل العقول المبتكرة في المنطقة على الساحة العالمية.

تشمل المبادرات الأخرى هى تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: تمكين قادة التقنية المستقبليين تماشيًا مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، حيث يُعد هذا التحدى في نسخته السادسة، مبادرة تهدف إلى تجهيز طلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانوية والشركات الناشئة بالمهارات والتوجيه اللازمين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع.

ويتأهل الفائزون من هذا التحدي للمشاركة في التصفيات النهائية لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في GITEX Expand North Star، مما يتيح لهم الوصول إلى التوجيه الفني، ومجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار القيمة.

وسيشهد الحدث عرض الابتكارات في مجال الأمن السيبراني، حيث ستسلط GIE الضوء أيضًا على تحدي العرب والإمارات الأمن السيبراني.

وتتضمن المبادرات الهامة التى سيتضمنها مؤتمر ومعرض GITEX Expand North Star 2024، مبادرة Deep Tech MEA: مبادرة الابتكار في التكنولوجيا العميقة ال Deep Tech وهى عبارة عن مركز شامل مخصص لتعزيز التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال، توفير منصة مركزية لأصحاب المصلحة في التكنولوجيا العميقة للتواصل والتعاون.

دعم الشركات الناشئة الواعدة

سيشهد الحدث كذلك مسابقة Deep Tech Geeks للشركات الناشئة: تسريع نمو التقنيات الرائدة، كأحد أبرز الأنشطة في Deep Tech MEA، وتهدف المسابقة Deep Tech إلى تحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا العميقة من جميع أنحاء العالم، وتم تصميم هذه المسابقة الدولية لتعزيز الابتكار وتسريع نمو التقنيات المبنية على اكتشافات علمية جديدة أو هندسة معقدة.