الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صناعة تكنولوجيا المعلومات تفتح باب المشاركة بالجناح المصري بمعرض جيتكس دبي 2024

المهندس خالد إبراهيم،
المهندس خالد إبراهيم، فيتو

تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT راعي الصناعة الرقمية - للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 44 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال دبي 2024 “GITEX GOLBAL 2024” الذي سيعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل.

دور غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات 

وتقوم الغرفة برعاية الجناح المصري الذي سيضم نحو 20 شركة مصرية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " أن المشاركة بالمعرض تأتى وفقا لخطة محور "تنمية الاعمال دوليا "التي تنفذها الغرفة من اجل مساعدة اعضاءها من شركات التكنولوجيا لفتح أسواق جديدة لها والترويج لحلولها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل في منطقة الشرق الاوسط. 

كمما تهدف المشاركة للتعرف على فرص الشراكة مع نظيراتها من شركات التكنولوجيا سواء المشاركة في المعرض أو الموجودة في منطقة الخليج العربي من خلال توفير "مساحات عرض " لعقد لقاءات عمل داخل الجناح المصري.

واكد على قيام الغرفة بتنظيم الدورة الثالثة للجناح المصري في المعرض يأتي بناء على إبداء العديد من الشركات رغبتها بالمشاركة بمعرض " جيتكس جلوبال 2024 " وكذلك في ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الشركات المشاركة في الدورة الماضية سواء على مستوى العقود أو الاتفاقيات والشراكات التي تم أبرامها بالإضافة الى الرغبة في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية مع عملاءها في منطقة الخليج والشرق الاوسط.

وقال أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" CIT " ورئيس محور تنميه الاعمال دوليا ان الجناح المصري سيضم شركات تكنولوجيا متخصصة بمجال حلول الاتصالات والحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، وخدمات استشارات التكنولوجيا، وحلول المحتوى، وحلول القطاع المالي، حيث تعمل غرفة" CIT" وفقا لاستراتيجية طموحة تستهدف التوسع الإقليمي والعربي والافريقي للشركات المصرية وتسليط الضوء على المميزات التنافسية التي تتوافر بالمنتجات والكوادر المحلية.

معرض جيتكس جلوبال دبي 

وزير الاتصالات: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية بالفترة المقبلة

عمرو طلعت يصدر قرارًا باختصاصات نواب وزير الاتصالات


يذكر ان معرض " جيتكس جلوبال 2024 " سيضم مشاركة نحو 600 شركة عارضه ونحو 6 الاف جهة مشاركة ونحو 170 ألف خبير ومدير تنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 180 دولة كما يعتبر البوابة التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتصالات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يكرم الشباب الفائزين بمسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا

وزير الاتصالات يقدم شرحا مفصلا لـ مدبولي عن أحدث مشروعات الوزارة

مدبولي يلتقي وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات العمل

وزير الاتصالات يصل إلى الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا

منوعات

المزيد

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية