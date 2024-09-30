الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديسة ثاؤبستي

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديسة ثاؤبستى.

قصة القديسة ثاؤبستي

تُعيِّد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة ثاؤبستى، وكانت قد تزوجت ورُزقَت بولد ثم مات زوجها وهي لا تزال شابة، فنذرت أن تقضى بقية حياتها في العبادة والنسك وتربية ابنها في مخافة الله.

فسلكت السيرة الروحانية مواظبة على الصوم والصلاة والميطانيات ثم مضت إلى الأنبا مكاريوس أسقف نيقيوس ( نيقيوس: حاليًا زاوية رزين بمحافظة المنوفية)، وسألته أن يلبسها إسكيم الرهبنة، فأشار عليها أن تجرب نفسها لمدة سنة. فمضت إلى بيتها وحبست نفسها في حجرة، وأخذت تمارس الحياة النسكية باجتهاد عظيم.

وانقضت السنة ونسى الأب الأسقف طلبها، فرأى ذات ليلة القديسة في شكل مضيء وسمعها تقول: ( لماذا نسيتني إلى الآن وأنا سأتنيَّح الليلة ).

ورأى نفسه في الحلم أنه قام من نومه وصلى عليها صلاة الرهبنة وألبسها ثوبها، ولما لم يجد قلنسوة، خلع قلنسوته وألبسها لها، ثم وشَّحها بالإسكيم المقدس وكان بيدها صليب من فضة ناولته له قائلة: ( قبل من تلميذتك هذا الصليب). وللحال استيقظ الأب الأسقف من نومه فوجد الصليب بيده، فتعجب ومجد الله، ثم قام ومضى هو وتلميذه إلى بيت القديسة فوجد ابنها جالسًا يبكي. 

 

فسأله عن سبب بكائه فقال إن والدتي استدعتني نحو نصف الليل وقالت لي (سأتنيَّح الليلة وأمضى إلى السيد المسيح ) ثم أوصتني قائلة (احفظ جميع ما يشير به عليك الأب الأسقف). ثم تنيَّحت بسلام. 

فلما سمع الأب الأسقف ذلك، أتى إلى حجرة القديسة وقرع الباب وناداها فلم تجبه فتأكد من نياحتها، فأمر تلميذه بكسر باب الحجرة، ولما دخل وجدها متوشِّحة بالإسكيم والقلنسوة على رأسها، فتحقق أن ما رآه في المنام حقيقة. فسبّح الله ثم كفَّنها بيديه كعادة الراهبات، وأمر أن يحملوها إلى الكنيسة حيث صلى عليها.

وكان يوجد بالمدينة رجل وثنى مقعد من أرواح شريرة، فقربوه من جسدها فشفي لوقته، وخرج منه الشيطان وقام يمشى صحيحًا. فآمن لوقته بالسيد المسيح هو وكل بيته واعتمدوا جميعًا. وكان كثيرون من المرضى وذوي العاهات يأتون إلى البيعة ويلمسون الجسد الطاهر فينالون الشفاء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القديسة ثاؤبستي قصة القديسة ثاؤبستي الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

حزب الله يفاجئ إسرائيل بسلاح جديد، مواصفات الصاروخ نور الباليستى

تؤدي لقطع الكهرباء، أسباب ظهور كلمة "أحمال" بالعدادات مسبقة الدفع

تريزيجيه ضد رونالدو، التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي والريان القطري

وزير التموين يكشف مميزات الدعم النقدي وموعد تطبيقه

أسعار شقق جنة بالتخصيص الفوري

منوعات

المزيد

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

المزيد

انفوجراف

الخطر قائم.. نجيب ساويرس يكشف مصير أسعار الذهب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

المزيد
الجريدة الرسمية