بسبب عيوب تؤدي إلى حرائق، ByD تستدعي 97 ألف سيارة كهربائية

أعلنت BYD الصينية عن استدعاء ما يقرب من97 ألف سيارة كهربائية، لوجود العديد من المشكلات أبرزها عيوب بوحدة التحكم في التوجيه، ويشكل ذلك خطرا علي سائق السيارة، بالإضافة إلي نشوب حريق.



وأكدت BYD، أن السيارات التي تم استدعاؤها هي Dolphin وYuan Plus الكهربائية التي تم تصنيعها في الصين بين نوفمبر 2022 وديسمبر 2023، لتركيب حشوات عازلة مجانية في السيارات المستدعاة لحل الأزمة المتعلقة بالسلامة، وازمة مجموعة البطاريات التي يمكن أن تسبب حرائق.



كان آخر استدعاء لشركة بي واي دي في 30 أبريل 2024، عندما استدعت الشركة 16 ألفًا و666 سيارة كهربائية من طراز سيجل (Seagull) في الصين، بسبب مشكلة في البرنامج يُمكن أن تتسبب في فشل عرض “الكاميرا” الخلفية.

