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اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة، أسعار سكودا أوكتافيا فيس ليفت 2025 بالسوق المصرية

سكودا أوكتافيا فيس
سكودا أوكتافيا فيس ليفت 2025، فيتو

سيارات سكودا، استقبلت المعارض المصرية، اليوم الإثنين، سيارات سكودا أوكتافيا فيس ليفت موديل 2025، التي أثارت الجدل بالسوق المحلية بعد وصول سعرها إلى 2 مليون جنيه، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.

أسعار سكودا أوكتافيا فيس ليفت

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكودا كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سكودا أوكتافيا فيس ليفت 2025، عقب طرحها في مصر ونرصدها في التقرير التالي:-

Loft بسعر 2 مليون جنيه.

Lounge بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.

Suite بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه.

Sportline بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه.

وتعد سيارات سكودا أوكتافيا  فئة Suite من الفئات العائليّة، مزودة  بمقاعد كهربائية أمامية مع ذاكرة ومساج. 

كما تأتي السيارة بشاشة تعمل باللمس 10 بوصة ونظام أبل كار بلاي ونظام صوت مع 8 مكبرات صوت وشاحن لاسلكي.

تجهيزات إضاءة مميزة في سكودا أوكتافيا فيس ليفت

كما يتاح للسيارة مصابيح أمامية ليد ماتريكس في فئات Suite وSportline وتوفر رؤية مثالية على الطريق مع تحكم تلقائي في نطاق الإضاءة. وتوفر المصابيح من هذه النوعية مزيد من الأمان في القيادة في مختلف الظروف الجوية. 

مواصفات محرك سيارات سكودا أوكتافيا فيس ليفت

زودت سيارات  سكودا اوكتافيا بمحرك TSI سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات واستهلاك وقود 5.5 لتر لكل 100 كم.

 ويمكنها الوصول لسرعة قصوى 223 كم في الساعة, كما يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية. 

مواصفات  وسائل أمان سكودا أوكتافيا فيس ليفت

-وسائد هوائية 

-نظام التحكم الإلكتروني في الثبات 

-وفرامل كهربائية 

-التحكم في الانطلاق على المرتفعات ومراقبة الضغط في الإطارات وكاميرا رؤية خلفية بحساسات ركن أمامية وخلفية وتكييف كليماترونيك من 3 مناطق.

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