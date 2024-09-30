الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا سيداروس يترأس اللقاء الشهري لكهنة إيبارشية عزبة النخل

كهنة إيبارشية عزبه
كهنة إيبارشية عزبه النخل

التقى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة كنائس القطاع، في لقاءهم الدوري، وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس بزرايب عزبة النخل.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها القمص بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بعنوان "كيف تخدم خروف الضال"، وفي نهاية اللقاء وزع نيافته هدايا على الآباء الكهنة.

البابا تواضروس يشرح انتشار الكنيسة الأرثوذكسية في دول العالم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السيد أحمد علي شريف، السفير المصري الجديد لدى جنوب إفريقيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء كان فرصة للتعارف، كما جرى الحديث عن مصر والكنيسة القبطية وانتشارها في دول العالم ومن بينها جنوب إفريقيا.

وفي ختام اللقاء، تمنى قداسة البابا تواضروس الثاني للسفير التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نياقة الأنبا بافلوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية اليونان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانبا سيداروس إيبارشية عزبة النخل الاسقف العام كنائس قطاع عزبة النخل الأرثوذكس عزبة النخل

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير شباب ورياضة.. المهندس خالد عبد العزيز (4)

ارتفاع الرمان وانخفاض البرتقال، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30-9-2024

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

منوعات

المزيد

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30-9-2024

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اغتيال حسن نصر الله.. رسائل نائب الأمين العام لحزب الله (انفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية