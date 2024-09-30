الأنبا سيداروس يترأس اللقاء الشهري لكهنة إيبارشية عزبة النخل

التقى نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج للأقباط الأرثوذكس، بمجمع كهنة كنائس القطاع، في لقاءهم الدوري، وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس بزرايب عزبة النخل.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها القمص بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بعنوان "كيف تخدم خروف الضال"، وفي نهاية اللقاء وزع نيافته هدايا على الآباء الكهنة.

البابا تواضروس يشرح انتشار الكنيسة الأرثوذكسية في دول العالم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السيد أحمد علي شريف، السفير المصري الجديد لدى جنوب إفريقيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء كان فرصة للتعارف، كما جرى الحديث عن مصر والكنيسة القبطية وانتشارها في دول العالم ومن بينها جنوب إفريقيا.

وفي ختام اللقاء، تمنى قداسة البابا تواضروس الثاني للسفير التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية اليونان

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا باڤلوس أسقف إيبارشية اليونان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نياقة الأنبا بافلوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية اليونان.