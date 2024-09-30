المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الحوامدية، للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات.



وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق في شقة بالجيزة



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية في الحوامدية، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في العقار، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.