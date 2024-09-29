السيطرة على حريق بسيارة تريلا محملة بالتبن في الأقصر

وقع حريق في تريلا محملة بالتبن الجاف على الطريق الزراعي بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر قادمة توشكا بمحافظة أسوان متجهة إلى القاهرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في سيارة تريلا ملك المواطن «خ.ا» مقيم محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم الدفع بـ3 بسيارات إطفاء.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على حريق تريلا التبن دون إصابات أو أضرار في الأرواح البشرية، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات التبريد لآثار الحريق.

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر جهودها للوقوف على أسباب حدوث الحريق، الذي نشب بناحية قرية النمسا بذات الدائرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ