بعد 3 سنوات، رفع إيقاف القيد عن مصر المقاصة

أعلن نادي مصر المقاصة رفع إيقاف القيد على النادي بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان مصر المقاصة معاقبا بإيقاف القيد على خلفية 5 قضايا وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” منذ موسم 2022\2021.



يعد نادي مصر المقاصة أول من وضع الفيوم على خريطة كرة القدم وصعد لدوري رابطة الأبطال الإفريقية، وحقق المركز الثاني بالدوري الممتاز.

رفع ايقاف القيد عن نادي مصر المقاصة



ووصلت الديون المستحقة على نادي المقاصة 10 ملايين جنيه قبل القيام بسدادها.

ونجح مصر المقاصة في الوصول لاتفاق مع أحمد سوداني ليكون أول صفقات الفريق بالموسم الجديد.

سوداني سبق له اللعب لمصر المقاصة في وقت سابق قبل أن ينتقل إلى غزل المحلة ومنه إلى السكة الحديد قبل العودة للنادي الفيومي من جديد.

ويستعد نادي مصر المقاصة للاعلان عن التعاقد مع عددا من اللاعبين قد يصل الي 15 لاعب جديد بعد رفع إيقاف القيد رسميا قبل الاعلان عن الصفقات الجديدة.

وحصل أكثر من لاعب أجنبي سابق في صفوف المقاصة على حكم من الفيفا ضد النادي الفيومي للمطالبة بمستحقاتهم القديمة مثل كيفين موهيري وباولن فوافي وشميلس بيكلي، بخلاف عدد من اللاعبين المصريين السابقين.

ويستعد نادي مصر للمقاصة للموسم الجديد من دوري القسم الثاني ب 2024-2025 عقب هبوط الفريق الموسم الماضي من دوري المحترفين.

كان مصر المقاصة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية موسم 22 مرة في تاريخه الذي امتد منذ موسم 2010/2011.

يذكر ان مصر المقاصة كان احد الفرق المنافسة لفريقي الاهلي والزمالك طوال تواجده بالدوري الممتاز ووضعت محافظة الفيوم علي خريطة الدوري الممتاز والبطولات الافريقية.