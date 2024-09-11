وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض، 3 جلطات وراء تدهور حالته الصحية، سجل تدريبي حافل للراحل مع فرق المقاصة وبيراميدز والزمالك والمصري والإسماعيلي، ورحلة قصيرة فاشلة مع منتخب مصر

بعد صراع قصير مع المرض، رحل عن عالمنا مساء اليوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي وأعلن علي غيط، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، وفاة إيهاب جلال، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال علي غيط عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، ونقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عاما قد نجح في قيادة الإسماعيلي للبقاء بالدوري المصري وبلوغ نصف نهائي كأس مصر.

أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة إيهاب جلال الصحية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لاتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر السابق.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن الدكتور أشرف صبحي، يتابع الحالة الطبية لـ إيهاب جلال، منذ تعرضه لوعكة صحية.



إيهاب جلال

مفاجأة بشأن تشخيص الأزمة الصحية لـ إيهاب جلال

وكشف عصام صبحي، لاعب فريق الإسماعيلي ومصر المقاصة السابق، آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي إثر تعرضه لأزمة صحية خطيرة الأحد الماضي نتيجة تعرضه لجلطة في القلب.

إيهاب جلال

آخر تطورات أزمة إيهاب جلال الصحية

وتابع: "تعرض إيهاب جلال لحالة إغماء في وتم نقله فورا لإحدى المستشفيات بالقاهرة وخضع لفحوصات سريعة، حيث تم اكتشاف وجود 3 جلطات في الشريان الذي يوصل الدم من القلب إلى المخ".

وأضاف أنه خضع لعملية جراحية دقيقة وتمت إذابة الجلطات الثلاثة بمجرد وصوله إلى المستشفى ووصل الدم إلى المخ بشكل طبيعي دون أي مشاكل ثم تم نقله إلى العناية المركزة ومنع الزيارة لمدة أربعة أيام حتى تستقر حالته، وتم علاج الجلطات بعمل منظار له و3 دعامات في القلب.

إيهاب جلال

من هو إيهاب جلال؟

إيهاب جلال من مواليد 14 أغسطس عام 1967 ويبلغ من العمر 57 عاما لعب إيهاب جلال في مركز المدافع ولعب لكل من القناة والشمس والإسماعيلي والمصري.

محطات إيهاب جلال التدريبية

وتعد تجربة مصر المقاصة التدريبية هي الأبرز في تاريخ إيهاب جلال التدريبي، والذي حقق معه نجاحات فرضت الفريق الفيومي على خريطة المنافسة المصرية مع الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، كما درب الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وتليفونات بني سويف.

تجارب قصيرة

كانت بداية مشوار إيهاب جلال كمدرب في السلك الإداري مع فريق النادي المصري كما أنه شغل منصب مدير الكرة مرتين بالإضافة إلى شغله مع فريق نادي الإسماعيلي.

ثم قرر أن يغير وجهته في موسم 2009–2010 لمقعد المدير الفني حيث كانت البداية الفنية كانت من كهرباء الإسماعيلية في دوري الدرجة الثالثة كما أنه اعتبرها من أهم المحطات في حياته فبعدها قرر الاستمرار مديرا فنيا.

كما أنه عمل مع فريق نادي الحمام ولايتين، وكذلك مع بلدية المحلة وكفر الشيخ ولايتين، وأيضًا مع تليفونات بني سويف.

إيهاب يضع مصر المقاصة مع الكبار

أعلن نادي مصر المقاصة في 2014 تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق ومع المقاصة نجح إيهاب جلال في الحصول على المركز الرابع في الدوري المصري.

كما نجح إيهاب جلال في الحصول على المركز الثاني بالدوري المصري لموسم 2016-2017.

وفي موسم 2020-2021، وتحديدا في يوم 28 نوفمبر 2020 تولى إيهاب جلال تدريب مصر المقاصة مرة أخرى وخاض معهم 8 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى فريق المقاصة وقتها 3 هزائم من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري، فيما تعادل مع المقاولون وسيراميكا كليوباترا وحقق الفوز على وادي دجلة والبنك الأهلي والإنتاج الحربي، وسجل المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال 8 أهداف وتلقى 13 هدفا.

وفي يوم 20 مارس 2021 قرر إيهاب جلال الرحيل عن مصر المقاصة من أجل الانتقال إلى الإسماعيلي.

إيهاب جلال وإنبي

ترك إيهاب جلال المقاصة لينتقل إلى إنبي، لكنه لم يمكث مع الفريق سوى لأشهر قليلة، قبل الانتقال إلى الزمالك المصري في يناير 2018.

فشل إيهاب جلال مع الزمالك

لم يمكث إيهاب جلال مع الزمالك إلا 3 شهور موسم 2018 ودع خلالها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32، من ولايتا ديتشا الإثيوبي.

تجربة أهلي طرابلس والمصري

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الزمالك لقيادة أهلي طرابلس الليبي قبل أن يعود إلى مصر للعمل مع المصري البورسعيدي بين عامي 2018 و2020

وارتبط اسم إيهاب جلال بتدريب منتخب مصر في عام 2019، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري إلا إن تمسك إيهاب جلال بالجهاز المعاون له كان سببا في عدم تدريبه لمنتخب مصر وقاد حسام البدري المنتخب.

إيهاب جلال ينقذ الإسماعيلي من الهبوط

وفي يوم 20 مارس 2021 قرر إيهاب جلال الرحيل عن مصر المقاصة من أجل الانتقال إلى الإسماعيلي الذي كان يصارع على الهبوط وقتها.

وفي يوم 21 مارس 2021 أعلن الدراويش رسميا تولي إيهاب جلال تدريب الفريق.

وخاض إيهاب جلال مع الإسماعيلي 19 مباراة حقق الدراويش الفوز وقتها في 9 مباريات وتلقى 7 هزائم، وحسمت نتيجة التعادل 3 مناسبات، وتلقى وقتها الدراويش 24 هدفا فيما أحرز 29 هدفا.

وفي يوم 7 سبتمبر 2021 أعلن نادي الإسماعيلي رحيل إيهاب جلال، ليتولى بعدها مهمة تدريب بيراميدز.

إيهاب جلال وتجربة بيراميدز

وأعلن نادي بيراميدز اتفاقه مع إيهاب جلال لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا في 11 سبتمبر 2021 بعد رحيله عن الإسماعيلي.

وبدأ إيهاب جلال موسم 2021-2022 من فترة الإعداد ونجح إيهاب جلال في قيادة بيراميدز لمنافسة الأهلي والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري والتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد الفريق في 26 مباراة تلقى وقتها 4 هزائم فقط، وحقق الفوز في 17 لقاء، فيما حسمت نتيجة التعادل 5 مباريات. واستقبل بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال 16 هدفا، فيما سجل لاعبيه 34 هدفا.

تجربة إيهاب جلال ومنتخب مصر الأقصر في تاريخه

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم يوم 25 إبريل 2022 وهي أقصر التجارب ووصُفت بأنها الأقصر في تاريخ إيهاب جلال التدريبي

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد بيانًا جاء فيه: «قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ جمال علام، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة».

وهي تجربة لم تدم طويلا حيث خاض معهم 3 مباريات فقط كان أولهم في ودية كوريا الجنوبية التي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-1، وتلقى منتخبنا الوطني هزيمة من إثيوبيا بنتيجة 2-0، لتكون القشة التي قصمت ظهره مع الفراعنة وكتبت نهاية رحلته القصيرة مع المنتخب حيث خاض بعدها مباراة غينيا في ثاني مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023، وحقق الفراعنة الفوز بهدف مصطفى محمد

وفي يوم 16 يونيو 2022 أنهى اتحاد الكرة تعاقده مع إيهاب جلال

وحصل إيهاب جلال على 800 ألف جنيه شهريًا يتم خصم الضرائب منها.

تجربة إيهاب والمصري

وبعد بحوالي 3 أشهر أعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده بشكل رسمي مع إيهاب جلال، كولاية ثانية ليخوض معهم 5 مباريات فقط حقق الفوز في مباراة وحيدة أمام إنبي ببطولة الدوري، وتلقى هزيمتين من الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين، وأحرز المصري وقتها 4 مباريات، واستقبل 6 أهداف.

تجربة إيهاب جلال مع فاركو

تولى إيهاب جلال تدريب فاركو يوم 17 ديسمبر 2022 وخاض معهم 8 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة أمام سموحة، وتلقى 4 هزائم، وحسمت نتيجة التعادل في 3 مباريات.

وترك إيهاب جلال فاركو في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

إيهاب يعود لقيادة الإسماعيلي

وأعلن نادي الإسماعيلي، تعاقده بشكل رسمي مع إيهاب جلال في أغسطس 2023 وذلك قبل بداية الموسم 2023-2024، ليقود الفريق للبقاء ف يالدوري ونصف نهائي كأس مصر، قبل أن يتعرض لأزمة صحية توفي على إثرها اليوم.