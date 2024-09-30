أبو ليمون يتابع تطوير كورنيش شبين الكوم والممشى الجديد

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي الجديد التابع لمديرية التموين بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك في إطار تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد المحافظ صالة خدمات المواطنين واستفسر عن آلية العمل بالمركز التكنولوجي ونسب تردد المواطنين وحجم ونوعية الخدمات التي يقدمها.

وأشار وكيل وزارة التموين الى أن المركز يقوم باستقبال طلبات المواطنين علي مدار اليوم لتقديم العديد من الخدمات التموينية المتنوعة منها" استخراج بطاقات بدل فاقد، بدل تالف، إضافة وغيرها"، وشدد المحافظ على ضرورة حسن استقبال الجمهور وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم مع ضرورة الإعلان عن الخدمات التي يقدمها المركز عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بها.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ المنوفية قطعة أرض مقام عليها ورشة تابعة لمشروع تحسين الطرق خلف مبنى مديرية التموين بنطاق حي شرق، موجهًا بعمل رفع مساحي للقطعة بالكامل وإعداد تصور لإمكانية الاستفادة القصوى منها بهدف إقامة مشروعات تعود بالنفع العام على المواطنين والارتقاء بالمستوى وتحقيق الصالح العام.



أعمال تجهيزات بنك الدم

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال تجهيزات بنك الدم ومركز البلازما تمهيدًا لافتتاحه للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة والمساهمة في توفير دم آمن وكاف وفعال لتلبية احتياجات كافة المرضى.

وأشارت رئيس بنك الدم ومركز البلازما الى أن المركز يقوم باستقبال طلبات نقل الدم من مختلف مستشفيات المحافظة لتلبية احتياجات مرضى الثلاثيميا والهيموفيليا وأمراض الكلى والسرطان والحوادث والعمليات الجراحية وغيرها على مدار 24 ساعة، كما يقوم بعمل حملات تبرع بالدم يوميا بمختلف أنحاء المحافظة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته ويتم عمل التحاليل اللازمة على وحدات الدم المجمعة للتأكد من خلوها من أمراض الكبد الوبائي فيروسB وفيروس C وكذلك الزهري والايدز وتحليل الحمض النووي للتأكد من مأمونية أكياس الدم قبل نقلها المريض.



التطوير بكورنيش شبين الكوم

كما تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم القديم للوقوف على حجم الأعمال، واستفسر من القائمين عن نسب التنفيذ حيث يتم تركيب مقاعد الرخام وصب الأرضيات ودهان السور الحديدي وأعمال الكهرباء،مشيرا إلى ضرورة المتابعة الميدانية وتذليل العقبات أولًا بأول لتسريع وتيرة العمل تمهيدا لافتتاحه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطول 500 م تقريبًا بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التنفيذ واطلع على المخطط العام للمشروع والذى يضم كافتيريات ومطاعم وساحة احتفالات، حيث جارى أعمال صب القواعد الخرسانية للكافتيريا والمطاعم.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات الإنجاز وسرعة نهو الأعمال لدخوله الخدمة لخلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب.



المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم

وتفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم، على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه، رافقه الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل والذي سيتكون من 5 أدوار،وجارى تنفيذ أعمال البنية التحتية، والذى سيعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وخدمة المترددين وحالات الطوارئ وسيضم 20 عيادة و6 غرف عمليات وغرف حجر وأماكن للمعمل وقاعات تدريب ومحاضرات، بهدف استيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمساهمة في تخفيف آلامهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



رؤية مصر 2030

وخلال تفقده تابع المحافظ انتظام العمل بالعيادات الخارجية وأجري حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء، وشدد المحافظ على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كون القطاع الصحي أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذك وذلك في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لتنمية الإنسان المصري وفقًا لرؤية مصر 2030، ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد.