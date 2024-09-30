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محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماعي المرحلة ثالثة

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماع

شارك اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المواطنين المتقدمين للمشروع الإجتماعي مرحلة ثالثة " منطقة الفيروز "، شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، فعاليات القرعة العلنية، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، وبحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، والاستاذ محمد فرغلي المشرف العام على وحدة التسكين بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماعي مرحلة ثالثة، فيتو

وهنأ اللواء محب حبشي، المواطنين خلال قيامهم بسحب القرعة للوحدات السكنية بمشروع الاسكان الإجتماعي بمنطقة الفيروز والبالغ عددهم (١٣٠ مواطن )، كما اطمئن محافظ بورسعيد على انتظام سير القرعة العلنية في هدوء ويسر، وتطبيق كافة معايير  الشفافية والنزاهة خلال فعاليات القرعة.

محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماعي مرحلة ثالثة، فيتو

و تمنى محافظ بورسعيد المواطنين  أصحاب القرعة، استمرار التوفيق في حياتهم، مؤكدا حرصه على مشاركة أبناء المحافظة هذه الفعالية  ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء القرعات العلنية تباعٱ للمشروعات السكنية، لحصول كافة المستحقين من أبناء بورسعيد على وحداتهم السكنية في أقرب وقت.

محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماعي مرحلة ثالثة، فيتو
محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماعي مرحلة ثالثة، فيتو
محافظ بورسعيد يشهد القرعة العلنية المتقدمين للمشروع الإجتماعي مرحلة ثالثة، فيتو

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الاسكان الاجتماعي كلية التربية الرياضية مشروع الإسكان الاجتماعي

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