قرار جديد للنيابة بشأن حادث تصادم طريق السويس الصحراوي

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين إحداهما “أوبر” بطريق السويس الصحراوى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وطلبت التقرير الفني لمعرفة أسباب الحادث.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس، ووجود متوفيين ومصابين بطريق السويس.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي “أوبر” وبداخلها سائق توفي متأثرًا بإصابته وبصحبته مدير شركة للمقاولات توفي متأثرًا بإصابته إثر التصادم مع سيارة أخرى بداخلها طالبان أصيبا بكدمات وسحجات، وتم نقلهما لمستشفى القاهرة الجديدة لتلقى العلاج.

ودلت التحريات، أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة الأولى أثناء سيرها على الطريق، أدى لعبورها للجهة المقابلة واصطدامها بالثانية، ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى ومستقلها، وإصابة مستقلي السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين، حُرر محضر بالواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.