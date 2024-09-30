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رياضة

مدربا فرانكفورت وكيل يتغزلان في عمر مرموش: من الصعب السيطرة عليه

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أشاد دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت، بالمستوى المميز الذي قدمه الدولي المصري عمر مرموش، في فوز فريقه أمام هولشتاين كيل بنتيجة (4-2)، أمس الأحد، بتسجيل هدفين وصناعة مثلها. 

وقال توبمولر في تصريحات لشبكة "DAZN": "هو مسؤول عن تشكيل الخطر في الأمام، من التسديد على المرمى والصناعة للآخرين، من الصعب للغاية الدفاع أمامه بسبب السرعة الكبيرة التي يتمتع بها، يملك لمسة مميزة ويمر بفترة رائعة في الوقت الحالي ويشعر بالراحة، وهذا هو مفتاح النجاح هذه الأيام أن تشعر بالراحة في النادي ومع المجموعة".

وبدوره علق مارسيل راب مدرب كيل على مستوى مرموش قائلًا: "هو لاعب جيد، ومن المرجح أنه سيلعب في أندية أخرى خلال مسيرته، ليس من السهل القول بأننا سندافع ضده وحسب، هل نحتاج إلى مضاعفة رقابته؟ الأمر ليس بتلك البساطة".


وأضاف راب: "اللاعب الجيد دائمًا ما يجد المساحات، وكما قال دينو (توبمولر) بأنه قادر على الركض في العمق أو في المساحات الصغيرة، هو لاعب رائع ومن الصعب السيطرة على لاعب مثله".

 

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