عمر مرموش يزين التشكيل الأفضل للجولة الخامسة بالدوري الألماني

الدوري الألماني، تواجد اللاعبون العرب في التشكيل الأفضل للجولة الخامسة من الدوري الألماني، والتي انتهت أمس الأحد، بعد المستويات المميزة التي قدموها.



ووضعت صحيفة "كيكر" الألمانية التشكيل الأفضل للجولة والذي شهد تواجد المهاجم المصري عمر مرموش.

وتألق مرموش بشدة في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل بنتيجة (4-2)، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.



وسجل مرموش 6 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب الهدافين، ويتواجد للمرة الثالثة في أفضل تشكيل للجولة لصحيفة "كيكر" هذا الموسم.

كما تواجد الجناح التونسي إلياس سعد لاعب سانت باولي في تشكيل الأفضل للجولة للصحيفة الألمانية للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بتألقه هو الآخر في الفوز أمام فرايبورج بثلاثية نظيفة بتسجيل هدفين وصنع هدف آخر.

تشكيل الأفضل في جولة الدوري الألماني

وفيما يلي تشكيل "كيكر" لأفضل اللاعبين في الجولة الخامسة:

بيتر جولاتشي (لايبزيج)- راسموس كريستينسين (فرانكفورت)- إريك سميث (سانت باولي)- مين جاي كيم (بايرن ميونخ)- جوناس فوهرينبانش (هايدنهايم)- جينس ستيج (فيردر بريمن)- توتا (فرانكفورت)- عمر مرموش (فرانكفورت)- إلياس سعد (سانت باولي)- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)- بينجامين سيسكو (لايبزيج).