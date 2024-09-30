الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يزين التشكيل الأفضل للجولة الخامسة بالدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

الدوري الألماني، تواجد اللاعبون العرب في التشكيل الأفضل للجولة الخامسة من الدوري الألماني، والتي انتهت أمس الأحد، بعد المستويات المميزة التي قدموها.


ووضعت صحيفة "كيكر" الألمانية التشكيل الأفضل للجولة والذي شهد تواجد المهاجم المصري عمر مرموش.

وتألق مرموش بشدة في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل بنتيجة (4-2)، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.


وسجل مرموش 6 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب الهدافين، ويتواجد للمرة الثالثة في أفضل تشكيل للجولة لصحيفة "كيكر" هذا الموسم.

كما تواجد الجناح التونسي إلياس سعد لاعب سانت باولي في تشكيل الأفضل للجولة للصحيفة الألمانية للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بتألقه هو الآخر في الفوز أمام فرايبورج بثلاثية نظيفة بتسجيل هدفين وصنع هدف آخر.

تشكيل الأفضل في جولة الدوري الألماني 

وفيما يلي تشكيل "كيكر" لأفضل اللاعبين في الجولة الخامسة:

بيتر جولاتشي (لايبزيج)- راسموس كريستينسين (فرانكفورت)- إريك سميث (سانت باولي)- مين جاي كيم (بايرن ميونخ)- جوناس فوهرينبانش (هايدنهايم)- جينس ستيج (فيردر بريمن)- توتا (فرانكفورت)- عمر مرموش (فرانكفورت)- إلياس سعد (سانت باولي)- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)- بينجامين سيسكو (لايبزيج).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت إلياس سعد

مواد متعلقة

خطة باريس سان جيرمان بعد رفض الاستحواذ على ملعب حديقة الأمراء

فينيسيوس جونيور يتساوى مع عمر مرموش في القائمة المميزة

كورتوا يخضع لفحص طبي بعد إصابته في ديربي مدريد

زيادة فرص مدرب يوفنتوس السابق لخلافة تين هاج

رسالة مدرب أتلتيكو لـ كورتوا بعد أزمة ديربي مدريد

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

النيابة تحقق مع المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

أول ظهور لمسؤول بحزب الله بعد اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يلقي كلمة اليوم

كيف يتعامل كولر مع غياب محمد هاني عن تشكيلة الأهلي؟

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

التعليم تكشف حقيقة إلغاء الأحياء للصف الثاني الثانوي

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية