مفاجأة، الشيرنجيتو الإسباني يؤكد وجود سلاح أبيض في مدرجات ديربي مدريد

شهد ديربي مدريد، بين الريال وأتلتيكو، مساء الأحد، أحداثا بالجملة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ونشر برنامج "الشيرنجيتو"، صورة لسكين كان بحوزة أحد جماهير أتلتيكو مدريد، وبالتالي كان من الممكن حدوث كارثة، لو لم يتم تدارك الأمور سريعا.



وكان الحكم أوقف اللقاء بسبب إلقاء جماهير الروخي بلانكوس، مقذوفات على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد احتفاله بتسجيل هدف التقدم.



وحاول لاعبو أتلتيكو مدريد، ومدربهم دييجو سيميوني، الحديث مع الجماهير، لكي يتوقفوا عن الأفعال المشينة.

وأمر الحكم، لاعبي الفريقين، بالخروج من أرض الملعب في الدقيقة 68، والتوجه إلى غرف تبديل الملابس لمدة 10 دقائق، من أجل تهدئة الجماهير.

وعقب تدخل اللاعبين والجهاز الفني وكذلك المذيع الداخلي للملعب، هدأت الأوضاع وتم استئناف اللقاء عقب توقفه لمدة 10 دقائق.