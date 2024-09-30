برئاسة إلهام شاهين، إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا نوفمبر المقبل

حددت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر 2024 موعدا لاطلاقه بين مدن السويس والعين السخنة والجلالة.

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

المهرجان يأتي مواكبا للاحتفال بالعيد القومي الـ51 لمحافظة السويس وترأسه شرفيا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

وأكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن دورة هذا العام تتضمن العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم وتمتد أنشطة وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها علي مدار العام.

وأشار الي أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعة الجلالة بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب من طلبة الجامعة.

وذكر زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لا تتجاوز الـ 10 دقائق وأن لجنة تحكيم تترأسها شخصية سينمائية عالمية نجح المهرجان في الحصول على موافقتها أعجبت بفكرة المهرجان وبالهدف الذي أطلقناه من أجله.

وقال: أن المهرجان بدأ فعالياته مبكرا من خلال مسابقة المقال أو الدراسة النقدية عن الأفلام القصيرة جدا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون مؤخرا وتوزع جوائزها في إحتفال ضخم يقام يوم 15 اكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم.



يشار إلى ان المهرجان ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون وجامعة الجلالة ونقابة السينمائيين والإتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوزمدتها الـ 5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق ويعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من الفكرة وحتي شاشة العرض.