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ثقافة وفنون

احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فتح جميع المتاحف الفنية والقومية والمسارح والسيرك القومي مجانًا أمام الجمهور، إلى جانب تقديم خصم بنسبة تصل إلى 50% على إصدارات الوزارة يوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2024، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز روح الانتماء الوطني والاعتزاز بالتاريخ المصري المجيد، وإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للاطلاع على التراث الثقافي والفني المصري، والاحتفال بذكرى وطنية فارقة".

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها في نشر الثقافة والوعي الوطني من خلال إتاحة المنتج الثقافي والمعرفي الذي تقدمه قطاعات الوزارة المتعددة للجميع إيمانًا بدورها في بناء الأجيال وصياغة الوعي الوطني.


ومن المتاحف التي سيتم فتحها للجمهور مجانًا: متحف محمود مختار، ومتحف طه حسين، ومتحف أحمد شوقي، متحف المنصورة القومي، متحف بورسعيد، مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ومتحف الفنون الجميلة.

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