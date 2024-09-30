ميناء دمياط يتسلم 62600 طن من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين بيانًا عن حركة السفن والحاويات داخل الميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن بينما غادر 10 سفن.

اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة

كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( WADI TIBA ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 62602 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31718 طن تشمل: 8000 طن يوريا و1123 طن ملح و271 طن رمل و3399 طن اسمنت و15841 طن كلينكر و3084 طن مولاس.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50178 طن تشمل: 4323 طن حديد و15900 طن سكر و13000 طن فول صويا و927 طن خردة و761 طن خشب زان و4767 طن قمح و10500 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 120 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1826 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111446 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184311 طنًا .

كما غادر 1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5466 حركة.