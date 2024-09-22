ميناء دمياط يستقبل 27500 طن قمح من روسيا

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 8 سفن.

تداول 30 سفينة بالميناء

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة ( ASOMATOS ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26746 طن تشمل: 5500 طن يوريا و610 طن سماد و1499 طن اسمنت و11437 طن كلينكر و7700 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43394 طن تشمل: 12784 طن حديد و1600 طن خردة و6927 طن قمح و583 طن خشب زان و21500 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1051 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 618 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98535 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 214431 طنًا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1326 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4852 حركة.